Freehold Royalties: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Freehold Royalties hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Freehold Royalties 69,8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 76,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,560 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,990 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 313,46 Millionen CAD – ein Plus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Freehold Royalties 309,48 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at