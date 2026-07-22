SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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22.07.2026 08:10:00

Freelancer: SAP- und ERP-Spezialisten trotzen Abwärtstrend

SAP- und ERP-Spezialisten sind laut einer Auswertung die Top-Verdiener unter den IT-Freiberuflern. Insgesamt wird die Auftragslage aber schlechter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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