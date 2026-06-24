Freelancer Aktie
WKN DE: A1W7Z7 / ISIN: AU000000FLN2
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24.06.2026 08:21:00
Freelancer kämpfen mit Projektakquise und Preisdruck
Freiberufler haben zunehmend mit Problemen bei Projektakquise und der wirtschaftlichen Lage zu kämpfen. Auch Ghosting und lange Entscheidungswege belasten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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