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13.08.2026 06:31:29
Freemelt mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Freemelt hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 52,60 Prozent auf 9,0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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