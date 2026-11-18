Freemelt gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Freemelt -0,110 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at