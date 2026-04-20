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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Kapitalmaßnahme 20.04.2026 08:34:00

freenet-Aktie im Fokus: Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert

freenet-Aktie im Fokus: Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert

Der Telekomdienstleister freenet hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 350 Millionen Euro bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert.

Mit dem Erlös soll im Wesentlichen die Brückenfinanzierung abgelöst werden, die freenet für den Erwerb des Telekommunikationsanbieters Mobilezone Deutschland aufgenommen hat, wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte. Das Orderbuch sei mehrfach überzeichnet gewesen. Die Platzierung sei jedoch über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne erfolgt. freenet hatte die Übernahme von Mobilezone für rund 230 Millionen Euro Anfang Oktober mitgeteilt.

Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht aus drei Tranchen mit einer Laufzeit von drei, fünf bzw. sieben Jahren. Die dreijährige Tranche von 104,0 Millionen Euro wird mit einer Marge von 1,00 Prozent pro Jahr verzinst. Die fünfjährige Tranche von 221,0 Millionen Euro verfügt über einen Kupon von 1,20 Prozent pro Jahr Die siebenjährige Tranche von 25,0 Millionen Euro wird mit einer Marge in Höhe von 1,40 Prozent pro Jahr verzinst. Die Tranchenstruktur teile sich nahezu hälftig in fixer und variabler Verzinsung auf.

Die Platzierung erfolgte durch die Joint Lead Arrangeure Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank GmbH.

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Bildquelle: freenet

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