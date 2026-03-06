freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
06.03.2026 16:10:39
freenet-Aktie im Minus: UBS kürzt Zielmarke
Der Reset sei tiefgreifender als gedacht, schrieb Polo Tang am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Der schwächere Ausblick stelle das Geschäftsmodell als unabhängiger Mobilfunkprovider infrage.
Im XETRA-Handel zeigt sich die freenet-Aktie zeitweise 1,16 Prozent tiefer bei 27,34 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: freenet,JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
