freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Optionen in Prüfung
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15.04.2026 20:36:00
freenet-Aktie: Optionen für waipu.tv ausgelotet- auch Börsengang möglich
Die Entscheidung und der Zeitpunkt hängen dabei unter anderem von den Marktsituation ab, wie Freenet am Mittwochabend mitteilte. Es gebe aber derzeit keine Pläne, den Mehrheitsanteil an der Exaring AG zu reduzieren. Dieser lag Ende 2025 bei 74,6 Prozent. Der Schwerpunkt liege weiterhin auf dem Ausbau des Streamingdienstes als zweitem Kerngeschäft mit einer starken und ebenso profitablen Marktposition im Wachstumsmarkt TV-Streaming und Aggregation in Deutschland, so freenet.
Waipu.tv verzeichnete laut freenet in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum und eine hohe Rentabilität mit fast zwei Millionen zahlenden Abonnenten Ende 2025. Der Dienst bietet Zugang zu über 300 TV-Kanälen, davon mehr als 70 Pay-TV-Kanälen und einer "Waiputhek" mit mehr als 40.000 Filmen und Serien auf Abruf.
Waipu.tv ist eine Marke der Exaring AG. Die Münchener haben Waipu.tv als eigene TV-Streaming- und IPTV-Plattform entwickelt und betreiben diese.
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