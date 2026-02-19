freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Analystenstimme
|
19.02.2026 09:50:38
freenet-Aktie sackt ab: 'Sell' von UBS belastet
Im XETRA-Handel rutschen die Papiere des Mobilfunkanbieters zeitweise um 9,19 Prozent auf 30,42 Euro ab.
Davor waren sie innerhalb von vier Wochen um gut ein Fünftel gestiegen. Von diesem Kurszuwachs haben sie nun rund die Hälfte eingebüßt und ringen mit der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.
UBS-Analyst Polo Tang verwies in seiner Neubewertung für freenetauf kurzfristige Risiken mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal sowie längerfristige Gefahren für das Unternehmen durch Künstliche Intelligenz. Seine Aktien-Einstufung änderte er von "Neutral" auf "Sell" bei einem unveränderten Kursziel von 28,50 Euro.
/ajx/jha/
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: freenet,JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Analysen zu freenet AG
|19.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
