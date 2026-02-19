freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenstimme 19.02.2026 09:50:38

freenet-Aktie sackt ab: 'Sell' von UBS belastet

freenet-Aktie sackt ab: 'Sell' von UBS belastet

Eine Verkaufsempfehlung der UBS hat die jüngste Aufwärtsbewegung von freenet am Donnerstag abrupt beendet.

Im XETRA-Handel rutschen die Papiere des Mobilfunkanbieters zeitweise um 9,19 Prozent auf 30,42 Euro ab.

Davor waren sie innerhalb von vier Wochen um gut ein Fünftel gestiegen. Von diesem Kurszuwachs haben sie nun rund die Hälfte eingebüßt und ringen mit der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.

UBS-Analyst Polo Tang verwies in seiner Neubewertung für freenetauf kurzfristige Risiken mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal sowie längerfristige Gefahren für das Unternehmen durch Künstliche Intelligenz. Seine Aktien-Einstufung änderte er von "Neutral" auf "Sell" bei einem unveränderten Kursziel von 28,50 Euro.

/ajx/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bundeskartellamt genehmigt Übernahme - freenet und mobilezone-Aktien schwächer
freenet-Aktie profitiert: freenet-Gewinn legt im dritten Quartal zu - Ausblick bleibt
freenet schließt Aktienrückkaufprogramm ab - Aktie höher

Bildquelle: freenet,JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Nachrichten zu freenet AG

mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

mehr Analysen
19.02.26 freenet Sell UBS AG
12.02.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 freenet Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

freenet AG 30,92 0,00% freenet AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen