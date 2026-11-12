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Zahlen präsentiert 12.11.2026 13:51:00

freenet-Aktie steigt: Starke Zahlen auf der Umsatzseite, Schwäche beim Gewinn

freenet-Aktie steigt: Starke Zahlen auf der Umsatzseite, Schwäche beim Gewinn

freenet legt neue Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres vor. Dabei zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen bei Umsatz und operativem Ergebnis – die Jahresprognose bleibt unverändert.

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war die Integration von Mobilezone Deutschland. Der Umsatz legte um gut ein Viertel auf 2,29 Milliarden Euro zu, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Büdelsdorf mitteilte. Die Prognosen für 2026 bestätigte der Konzern. Am Markt war die Reaktion am Donnerstag positiv.

Auf der Handelsplattform XETRA legen die Anteile zeitweise 2,44 Prozent auf 24,38 Euro zu. Das Kursplus verringerte sich zuletzt aber etwas auf noch 2,4 Prozent. Ein Händler sprach von soliden Zahlen. Der freie Barmittelfluss sei dabei stärker als erwartet ausgefallen.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging hingegen um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro zurück. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern in etwa die Größenordnungen auf dem Zettel. Unter dem Strich verdiente freenet nach Anteilen Dritter 148,8 Millionen Euro, nach 204,3 Millionen ein Jahr zuvor.

Für das laufende Jahr erwartet das Management weiter einen deutlichen Umsatzanstieg, getragen durch die Einbeziehung von Mobilezone Deutschland. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll dank anziehender Ergebnisse beim IPTV-Angebot bei insgesamt 500 bis 530 Millionen Euro liegen. Der bereinigte freie Mittelzufluss (ber Free Cashflow) soll 270 bis 300 Millionen Euro betragen. Nach neun Monaten betrug er gut 233 Millionen Euro.

2025 wurde ein Umsatz von 2,4 Milliarden Euro verbucht bei einem bereinigten operativen Ergebnis von 515,4 Millionen. Der bereinigte freie Mittelzufluss lag bei 292,1 Millionen Euro.

freenet hatte im Oktober 2025 den Kauf der Deutschlandtochter des Handy- und Tarifanbieters mobilezone aus der Schweiz für rund 230 Millionen Euro angekündigt.

BÜDELSDORF (dpa-AFX)

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