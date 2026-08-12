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12.08.2026 18:16:38

Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet hat im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um fast ein Viertel auf 1,51 Milliarden Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Büdelsdorf mitteilte. Die Prognosen für 2026 und 2028 bestätigte der Konzern.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging hingegen um 5,9 Prozent auf 242,2 Millionen Euro zurück. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern etwas mehr auf dem Zettel. Unter dem Strich verdiente Freenet nach Anteilen Dritter 93,9 Millionen Euro, nach 124,8 Millionen ein Jahr zuvor.

Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die im MDAX gelisteten Anteile um 0,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss an./jha/he

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