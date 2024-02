Freenet erreicht 2023 eigene Ziele und will höhere Dividende zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Freenet hat im vergangenen Jahr die eigenen Ziele erreicht. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 1,77 Euro nach 1,68 Euro je Aktie im Vorjahr erhalten. Das im MDAX und TecDAX notierte Telekommunikationsunternehmen wies für das abgelaufene Jahr ein EBITDA-Wachstum von 4,5 Prozent auf 500,2 Millionen Euro aus. Der freie Cashflow erreichte 262,6 Millionen Euro nach 249,2 Millionen im Jahr 2022. Der Umsatz legte um 2,8 Prozent auf 2,627 Milliarden Euro zu.

Freenet selbst hatte für das Gesamtjahr 2023 zuletzt ein EBITDA von 495 bis 505 Millionen Euro in Aussicht gestellt, und einen freien Cashflow von 260 bis 270 Millionen Euro.

In der Entwicklung der Ergebniskennziffern spiegelten sich die gestiegenen Serviceumsätze in beiden operativen Segmenten und eine insgesamt in Relation zum Kundenwachstum stabile Gemeinkostenbasis wider, erklärte Freenet. Freenet sieht sich auf dem besten Weg, zum Ende des Jahres 2025 ein EBITDA von mindestens 520 Millionen Euro zu erwirtschaften.

Für das laufende Jahr geht Freenet von einem EBITDA zwischen 495 und 515 Millionen Euro sowie einem freien Cashflow zwischen 260 und 280 Millionen Euro aus. Die Entscheidung, in diesem Jahr auf Ergebniswachstum zugunsten eines beschleunigten, mittelfristigen Kundenwachstums zu verzichten, sei vom Vorstand bewusst getroffen worden, hieß es.

