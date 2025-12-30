freenet Aktie

30.12.2025

Freenet gibt 60 Mio Euro für Aktienrückkaufprogramm 2025 aus

DOW JONES--Der Telekommunikationsdienstleister Freenet hat sein im Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Dienstag abgeschlossen und dafür insgesamt 60 Millionen Euro ausgegeben. Zur Verfügung stand ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Im Rahmen des Rückkaufprogramms 2025 wurden 2.166.964 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,69 Euro erworben, wie Freenet mitteilte. Dies entspreche 1,82 Prozent des Grundkapitals.

