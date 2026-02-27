freenet informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

freenet hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,550 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,49 Prozent auf 611,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 661,3 Millionen EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,30 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,53 Prozent auf 2,44 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte freenet 2,48 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,41 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 2,45 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at