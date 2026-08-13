freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
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13.08.2026 11:12:00
freenet mit Umsatzplus, aber schwächerem operativem Ergebnis - Aktie etwas schwächer
Die Konzernumsatzerlöse stiegen vor allem dank der Integration von mobilezone Deutschland um 24,7 Prozent auf 1,513 Milliarden Euro, während die Gesamtkundenbasis im Mobilfunk- und IPTV-Bereich auf 10,136 Millionen Kunden anwuchs. Das bereinigte EBITDA ging um 5,9 Prozent auf 242,2 Millionen Euro und der bereinigte Free Cashflow um 4,2 Prozent auf 155,2 Millionen Euro zurück. Analysten hatten mit einem Umsatz von 1,520 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA von 245 Millionen Euro gerechnet.
Im Segment Mobilfunk wuchs die Zahl der Postpaid-Kunden um 63.000 auf 8,304 Millionen. Den stärksten Wachstumstreiber bildete jedoch das IPTV-Geschäft rund um waipu.tv: Dank einer steigenden Abonnentenzahl von 1,832 Millionen (+77.000) sowie stabilen Kosten kletterte das bereinigte EBITDA in diesem Bereich deutlich um 36,5 Prozent auf 18,5 Millionen Euro.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet freenet weiter ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 und 530 Millionen Euro und einen bereinigten Free Cashflow in Höhe von 270 bis 300 Millionen Euro.
Die freenet-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,17 Prozent auf 23,54 Euro.
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