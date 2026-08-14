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14.08.2026 06:31:29
freenet öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
freenet hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,56 Prozent auf 873,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 689,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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