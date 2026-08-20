freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Vereinbarung?
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20.08.2026 17:55:00
freenet plant offenbar Komplettübernahme von Waipu.tv - Aktie fällt
Die Gespräche seien fortgeschritten, eine Einigung könnte sich aber noch hinziehen oder auch scheitern, hieß es weiter. Zudem sei unklar, ob alle Minderheitsaktionäre ihre Anteile verkaufen wollen. Eine Sprecherin von freenet wollte sich auf Anfrage nicht äußern.
Waipu-TV wird von der Exaring AG betrieben an der freenet mit 74,6 Prozent die Mehrheit hält. Im April hatte freenet mitgeteilt, für den Geschäftsbereich mehrere strategische Optionen zu prüfen, darunter auch einen Börsengang. Bloomberg hatte bereits im vergangenen Jahr berichtet, dass freenet verschiedene Optionen für die Streamingplattform prüfe. Damals sei der Wert von Waipu.TV Insidern zufolge auf bis zu 1,5 Milliarden Euro geschätzt worden.
Via XETRA notierte die freenet-Aktie letztlich 1,48 Prozent tiefer bei 23,94 Euro.
/err/jha/
BÜDELSDORF (dpa-AFX)
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