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18.05.2026 06:31:29
freenet präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
freenet veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,480 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 604,4 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 761,9 Millionen EUR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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