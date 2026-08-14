freenet präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

freenet präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,570 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 751,0 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 608,7 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at