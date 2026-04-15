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15.04.2026 18:17:38

Freenet prüft für waipu.tv strategische Optionen - Auch Börsengang möglich

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet prüft gemeinsam mit den Minderheitsaktionären von Exaring strategische Optionen für die TV-Streamingplattform Waipu.tv. Dazu gehöre auch ein möglicher Börsengang, teilte das im MDAX der mittelgroßen Werte gelistete Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Büdelsdorf mit. Die tatsächliche Durchführbarkeit und der Zeitpunkt eines Börsengangs seien von verschiedenen Parametern sowie den allgemeinen Marktbedingungen abhängig, hieß es weiter. Freenet-Aktien legten nachbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund 2,7 Prozent zu.

Der Schwerpunkt von Freenet liege weiter auf dem Ausbau von Waipu.tv als zweitem Kerngeschäft des Konzerns mit einer starken und ebenso profitablen Marktposition im Wachstumsmarkt TV-Streaming und Aggregation in Deutschland. Dementsprechend gebe es derzeit keine Pläne, dass Freenet seinen Mehrheitsanteil an Exaring reduziere. Dieser lag Ende 2025 bei 74,6 Prozent. Waipu.tv verzeichnete den Angaben zufolge in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum und eine hohe Rentabilität mit fast zwei Millionen zahlenden Abonnenten Ende 2025./jha/he

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