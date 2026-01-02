freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Unter Maximalvolumen
|
02.01.2026 17:56:00
freenet schließt Aktienrückkaufprogramm ab - Aktie höher
Zur Verfügung stand ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Im Rahmen des Rückkaufprogramms 2025 wurden 2.166.964 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,69 Euro erworben, wie freenet mitteilte. Dies entspreche 1,82 Prozent des Grundkapitals.
Im XETRA-Handel ging es für die Aktien von freenet letztlich um 1,09 Prozent nach oben auf 29,66 Euro.
DJG/sha/flf
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: freenet,JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Nachrichten zu freenet AGmehr Nachrichten
|
02.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
02.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
02.01.26