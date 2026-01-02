freenet Aktie

02.01.2026

freenet schließt Aktienrückkaufprogramm ab - Aktie höher

freenet schließt Aktienrückkaufprogramm ab - Aktie höher

Der Telekommunikationsdienstleister freenet hat sein im Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Dienstag abgeschlossen und dafür insgesamt 60 Millionen Euro ausgegeben.

Zur Verfügung stand ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Im Rahmen des Rückkaufprogramms 2025 wurden 2.166.964 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,69 Euro erworben, wie freenet mitteilte. Dies entspreche 1,82 Prozent des Grundkapitals.

Im XETRA-Handel ging es für die Aktien von freenet letztlich um 1,09 Prozent nach oben auf 29,66 Euro.

DJG/sha/flf

DOW JONES

