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11.11.2026 18:48:39

Freenet wächst kräftig dank Mobilezone und bestätigt Ausblick

DOW JONES--Freenet ist in den ersten neun Monaten dank der Integration von Mobilezone kräftig gewachsen. Das operative Ergebnis ging wegen eines Einmaleffekts zwar zurück, liegt aber im Rahmen der Erwartungen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der im MDAX und TecDAX notierte Konzern.

Der Konzernumsatz stieg um 25 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro zurück, was laut Freenet auf eine Ergebnisbelastung in Höhe von 32 Millionen Euro aus einer kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber zurückgeht. Freenet hatte darüber bereits informiert. Der bereinigte Freie Cashflow stieg um 2,7 Prozent auf 233 Millionen Euro.

Freenet hatte zum Ende des Berichtszeitraums 10,216 Millionen Kunden, 2,2 Prozent mehr als zum Jahresende 2025.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Freenet weiter ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 und 530 nach 515 Millionen Euro im Vorjahr und einen bereinigten Freien Cashflow in Höhe von 270 bis 300 Millionen Euro. Hier hatte der Konzern im Vorjahr 292 Millionen Euro erzielt.

Nachbörslich zeigt sich die Freenet-Aktie auf Tradegate kaum bewegt von den Zahlen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 12:49 ET (17:49 GMT)

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