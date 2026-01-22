Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
|
22.01.2026 14:23:51
Freeport-McMoRan Inc. Announces Increase In Q4 Income
(RTTNews) - Freeport-McMoRan Inc. (FCX) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $406 million, or $0.28 per share. This compares with $274 million, or $0.19 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.5% to $5.633 billion from $5.720 billion last year.
Freeport-McMoRan Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $406 Mln. vs. $274 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.19 last year. -Revenue: $5.633 Bln vs. $5.720 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Freeport-McMoRan Inc
|
21.01.26
|Ausblick: Freeport-McMoRan legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Freeport-McMoRan von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26