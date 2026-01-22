Freeport-McMoRan Aktie

WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570

22.01.2026 14:23:51

Freeport-McMoRan Inc. Announces Increase In Q4 Income

(RTTNews) - Freeport-McMoRan Inc. (FCX) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $406 million, or $0.28 per share. This compares with $274 million, or $0.19 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 1.5% to $5.633 billion from $5.720 billion last year.

Freeport-McMoRan Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $406 Mln. vs. $274 Mln. last year. -EPS: $0.28 vs. $0.19 last year. -Revenue: $5.633 Bln vs. $5.720 Bln last year.

