Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
23.04.2026 14:12:15
Freeport-McMoRan Inc. Reports Increase In Q1 Profit
(RTTNews) - Freeport-McMoRan Inc. (FCX) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $881 million, or $0.61 per share. This compares with $352 million, or $0.24 per share, last year.
Excluding items, Freeport-McMoRan Inc. reported adjusted earnings of $830 million or $0.57 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $6.234 billion from $5.728 billion last year.
Freeport-McMoRan Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $881 Mln. vs. $352 Mln. last year. -EPS: $0.61 vs. $0.24 last year. -Revenue: $6.234 Bln vs. $5.728 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
