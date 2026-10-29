Freeport-McMoRan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Freeport-McMoRan hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 38,77 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,15 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at