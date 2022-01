Freeport-McMoRan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Freeport-McMoRan hat am 26.01.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,960 USD gegenüber 0,390 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 6,16 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,970 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 6,44 Milliarden USD geschätzt worden war.

Freeport-McMoRan hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,540 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 22,85 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 60,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 3,15 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 23,09 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at