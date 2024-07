Freeport-McMoRan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Freeport-McMoRan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Freeport-McMoRan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5 865,55 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 324,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 381,04 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at