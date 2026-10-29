Freeport-McMoRan veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Freeport-McMoRan hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 404,95 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Freeport-McMoRan ein EPS von 203,70 ARS je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Freeport-McMoRan 11 317,72 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9 057,86 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at