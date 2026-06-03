Freeport Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Freeport Resources hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at