Freesia Macross: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Freesia Macross hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,38 JPY, nach 5,49 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Freesia Macross im vergangenen Quartal 1,81 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Freesia Macross 1,85 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at