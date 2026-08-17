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17.08.2026 06:31:29
Freesia Macross hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Freesia Macross lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,31 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Freesia Macross 7,01 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,66 Prozent auf 1,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Freesia Macross 1,72 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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