Freesia Macross hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,92 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at