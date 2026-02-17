|
Freesia Macross vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Freesia Macross hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 5,11 JPY. Im letzten Jahr hatte Freesia Macross einen Gewinn von 1,66 JPY je Aktie eingefahren.
Freesia Macross hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
