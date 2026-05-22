Freesia Macross vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Freesia Macross hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 18,80 JPY gegenüber 6,85 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 38,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 20,15 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Freesia Macross 6,87 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 6,97 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at