Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered ein EPS von 0,090 DKK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered 35,7 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,3 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at