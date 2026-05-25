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25.05.2026 06:31:29
Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered ein EPS von 0,090 DKK je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered 35,7 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,3 Millionen DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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