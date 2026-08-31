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31.08.2026 06:31:29
Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Freetrailer Group A-S Bearer and-or registered gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,58 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,760 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,0 Millionen DKK, während im Vorjahreszeitraum 39,6 Millionen DKK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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