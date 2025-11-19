Freeze Tag informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Freeze Tag hat am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem Umsatz von 0,4 Millionen USD, gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,87 Prozent präsentiert.

