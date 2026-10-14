14.10.2026 08:39:38

Frei: Koalition sollte sich auf ihre Arbeit fokussieren

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei hat die Vorwürfe aus der SPD zum Umgang mit der zurückgetretenen Arbeitsministerin Bärbel Bas als haltlos zurückgewiesen. Für diese Anschuldigungen gebe es keine Grundlage. "Mir ist gar keine einzige Äußerung bewusst aus den letzten drei, vier Wochen, die in irgendeiner Weise verletzend gewesen wäre", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. "Und insofern rate ich einfach dazu, auch vorsichtig zu sein mit solchen Begriffen, denn das wird der Sache nicht gerecht." Frei appellierte an die schwarz-rote Koalition, sich auf ihre Arbeit zu fokussieren.

Bas hatte am Montag nach dem Tod ihrer Stieftochter ihren Rücktritt als Arbeitsministerin und SPD-Chefin erklärt. In ihrer Rücktrittserklärung hatte sie "die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners" moniert. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte diese Angriffe als "unanständig" bezeichnet, die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig (SPD), nannte sie "unmenschlich".

Koalition sollte sich auf ihre Arbeit fokussieren

Frei nannte es bedauerlich und falsch, die schwierige persönliche Situation einer Ministerin mit derartigen Vorwürfen zu verknüpfen, die haltlos seien. "Ich will das ganz offen sagen. Ich finde schon, dass es die angemessene Rücksichtnahme gegeben hat, und deswegen sollte man die Dinge auch nicht falsch darstellen." Die Koalition sollte sich darauf konzentrieren, ihre Arbeit gut zu machen. "Und darauf wollen wir uns fokussieren. Das ist unser Auftrag. Darum geht es", sagte Frei.

Er hoffe sehr, dass der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) die umstrittene Rentenreform jetzt auf den Weg bringt, sagte Frei: "Ich bin davon überzeugt, dass Alexander Schweitzer da keine große Einarbeitungszeit braucht und dass das Ministerium in den vergangenen Wochen und Monaten ja bereits intensiv an diesem Thema gearbeitet hat."/sl/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen