04.08.2026 09:20:39

Frei: Regierung bereitet sich bei Zivildienst auf 'Eventualitäten' vor

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei hält es für "sehr klug und richtig", dass das Bundesfamilienministerium Vorkehrungen für die mögliche Einführung eines neuen Zivildienstes trifft. Die Bundesregierung bereite sich auf "Eventualitäten" vor, betonte der CDU-Politiker in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Für den Fall, dass es zu einer Wiedereinführung einer Wehrpflicht käme, müsse es auch einen entsprechenden Ersatzdienst geben.

Frei versicherte, einen neuen Stand in der Wehrdienstdebatte gebe es nicht. Aber: "Für den Fall der Fälle kann man ja nie ausschließen, dass Entscheidungen schnell getroffen werden müssten. Dann müssen auch die sich daraus ergebenden Konsequenzen klar sein."

Das Bundesfamilienministerium hatte zuvor bestätigt, dass es Vorkehrungen für den Fall trifft, dass bei einer Rückkehr zur Wehrpflicht auch die Einführung eines neuen Zivildienstes notwendig werden sollte./wn/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX verzeichnet neue Bestmarke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Dienstag erneut stärker. Die Börsen in Fernost tendierten am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen