«Frei vom Druck der Börse» - Elie Bernheim, Enkel von Raymond Weil

Beim ersten Auftritt auf der «Watches & Wonders»-Messe hatte die in Genf ansässige «Raymond Weil» ihrem Stand an der Peripherie des Messegeländes. Doch bei der Aufmerksamkeit von Brancheninsidern und Journalisten konnte das Haus mit den grossen Playern mithalten. Dies liegt auch an dem charismatischen CEO, dem jugendlichen Elie Bernheim, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt. Im Gespräch mit finews.ch in Genf erläutert er die Neo-Vintage-Philosophie und erklärt, warum er optimistisch auf die Zukunft der Branche blickt – und was das unabhängige Familienunternehmen einzigartig macht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel