30.10.2025 05:37:38

Freie Erfinder auf dem Rückzug

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Freie Erfinder melden in Deutschland immer weniger Patente an. Vergangenes Jahr waren es 1.683, wie das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) mitteilt. Das sind 152 weniger als im Vorjahr.

Blickt man fünf Jahre zurück, ist der Schwund noch deutlicher: 2019 zählte das DPMA noch 2.743 Patentanmeldungen von freien Erfindern. Der Anteil der Freien an den deutschen Anmeldungen beim DPMA fällt damit auf 4,5 Prozent - 2019 waren es noch 6,4 Prozent.

Freie Erfinder seien ein wichtiger Bestandteil des Innovationssystems, sagt DPMA-Präsidentin Eva Schewior. Sie arbeiteten oft unter schwierigen Bedingungen und brächten dennoch immer wieder innovative technische Lösungen hervor: "Daraus entstehen in vielen Fällen marktfähige Produkte, die unser Leben bereichern und unsere Wirtschaft voranbringen."

Als Beispiel für wichtige Innovationen freier Erfinder nennt das DPMA unter anderem Airbag, Teebeutel oder Spreizdübel. Und auch bekannte Deutsche waren nebenbei als Tüftler tätig - beispielsweise Stefan Raab, der laut Patentamt einen Duschkopf entwickelte oder Konrad Adenauer, der ein spezielles Roggenschwarzbrot zum Patent anmeldete oder einen elektrischen Insektentöter entwickelte.

Bayerns Tüftler haben die Nase vorn

Die meisten Patente freier Erfinder kamen vergangenes Jahr aus Bayern. Sowohl bei der Gesamtzahl von 369 Anmeldungen liegt der Freistaat an der Spitze als auch bei den Anmeldungen pro 100.000 Einwohner, wo er auf einen Wert von 2,8 kommt.

Platz zwei bei der Gesamtzahl geht an Nordrhein-Westfalen mit 333 Erfindungen vor Baden-Württemberg mit 294. Bei den Erfindungen pro 100.000 Einwohner gehen die Plätze zwei und drei an Baden-Württemberg mit 2,6 und Hessen mit 2,3.

Die wenigsten Patenanmeldungen freier Erfinder kamen mit 6 aus dem Saarland, das mit 0,6 Erfindungen pro 100.000 Einwohnern ebenfalls auf dem letzten Platz landet. Die zweitniedrigste Dichte findet sich mit 0,9 in Brandenburg. Deutscher Durchschnitt sind 2,0 Anmeldungen pro 100.000 Einwohnern./ruc/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen