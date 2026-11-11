FreightCar America gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FreightCar America hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 76,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 52,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 160,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at