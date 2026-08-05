FreightCar America legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FreightCar America lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,94 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,62 Prozent auf 113,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at