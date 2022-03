FreightCar America präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FreightCar America hat am 22.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,060 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FreightCar America -0,870 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 75,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,000 USD. Im Vorjahr waren -6,290 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 203,05 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 87,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 108,45 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,350 USD und einen Umsatz von 195,00 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at