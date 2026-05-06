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06.05.2026 06:31:29
FreightCar America: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
FreightCar America hat am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 1,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FreightCar America noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat FreightCar America mit einem Umsatz von insgesamt 64,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 33,21 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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