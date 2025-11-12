FreightCar America stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FreightCar America hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 113,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 160,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at