FreightCar America Aktie
WKN: A0D890 / ISIN: US3570231007
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09.11.2026 23:40:00
FreightCar America Swings To Profit In Q3
(RTTNews) - FreightCar America, Inc. (RAIL), a manufacturer and supplier of railroad freight cars, on Monday reported a profit for the third quarter.
Net income was $8,000, or breakeven per share, compared with a net loss of $7.45 million, or $0.23 per share, a year earlier. The latest quarter's result included a non-cash gain of $4.7 million from the change in the fair value of warrant liabilities.
Adjusted net loss was $9.5 million, or $0.28 per share, compared with adjusted net income of $7.8 million, or $0.24 per share, in the prior-year quarter.
Revenue declined 52.3% to $76.5 million from $160.5 million, while railcar deliveries fell to 662 units from 1,304.
For fiscal 2026, the company continues to expect deliveries of 3,100 to 3,300 railcars, revenue of $370 million to $410 million and adjusted EBITDA of $15 million to $19 million.
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