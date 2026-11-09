FreightCar America Swings To Profit In Q3

(RTTNews) - FreightCar America, Inc. (RAIL), a manufacturer and supplier of railroad freight cars, on Monday reported a profit for the third quarter.

Net income was $8,000, or breakeven per share, compared with a net loss of $7.45 million, or $0.23 per share, a year earlier. The latest quarter's result included a non-cash gain of $4.7 million from the change in the fair value of warrant liabilities.

Adjusted net loss was $9.5 million, or $0.28 per share, compared with adjusted net income of $7.8 million, or $0.24 per share, in the prior-year quarter.

Revenue declined 52.3% to $76.5 million from $160.5 million, while railcar deliveries fell to 662 units from 1,304.

For fiscal 2026, the company continues to expect deliveries of 3,100 to 3,300 railcars, revenue of $370 million to $410 million and adjusted EBITDA of $15 million to $19 million.