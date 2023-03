FreightCar America verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FreightCar America ließ sich am 28.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FreightCar America die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

FreightCar America vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,370 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 129,0 Millionen USD – ein Plus von 71,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FreightCar America 75,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,560 USD. Im Vorjahr waren -2,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat FreightCar America 364,75 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 79,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 203,05 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,160 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 351,60 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at