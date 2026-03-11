11.03.2026 06:31:29

FreightCar America verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FreightCar America hat am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,01 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FreightCar America in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 125,6 Millionen USD im Vergleich zu 137,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,120 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat FreightCar America im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 500,99 Millionen USD im Vergleich zu 558,04 Millionen USD im Vorjahr.

