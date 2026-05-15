KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.05.2026 06:15:00
Freitag: Ärztetag gegen Kassen-Kompetenzen, Inkognito-Chat mit KI bei WhatsApp
Ärzte für Begrenzung des GeDIG + WhatsApp mit privaten KI-Chats + Gefahr durch unsichere Ladestationen + KI-Portierung von Software + c't-Datenschutz-PodcastWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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